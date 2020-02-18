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Хорошковський не впливає на митницю, - Нефьодов

Новини » Політика     18.02.2020 - 08:58
Хорошковський не впливає на митницю, - Нефьодов
Фото: Валерій Хорошковський (УНІАН)

Глава митниці виключає вплив Хорошковського

Віце-прем'єр часів колишнього президента України Віктора Януковича Валерій Хорошковський на сьогодні не впливає на митницю. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, Хорошковський консультує Офіс президента, а не особисто голову митниці.

"Я не знаю, з яких питань (консультує ОП, - ред.). У Офісу президента є право на будь-яких консультантів, мені важко підтвердити або, навпаки, спростувати цю інформацію. До мене пан Хорошковський не приходить, не телефонує, не дає порад з приводу кадрів", - додав Нефьодов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні 2019 року на той момент голова Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що Офіс користується послугами Хорошковського для консультацій щодо української митниці.

У січні глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у Хорошковського є вплив, але не вирішальне.

"Це один з тих людей, яких я мав на увазі, коли говорив про керівників структури, які, йдучи з посади, серйозно залишаються в орбіті влади", - вважає він.

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