Хорошковський консультує митницю, - Богдан

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан вважає "правильним рішенням" можливість призначення Хорошковського на посаду

Офіс президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки екс-віце-прем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультації щодо української митниці. Про це глава ОП Андрій Богдан розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Богдан зазначив, що коли в ОП прийшли до питання митниці, контрабанди і доходів бюджету, вони зустрічалися "з багатьма експертами, спеціалістами, митниками, економістами", які й порадили їм Хорошковського.

"І всі сказали, що коли Валерій Іванович був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в 4 рази. І всі - і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори - рекомендували нам прислухатися. Тому що, крім теоретиків, в Україні є тільки один практик, який реально це реалізовував. Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов", - сказав він.

Глава ОП розповів, чим саме допомагає Хорошковський.

"Він вивчає, де критичні точки, як це змінити, як виправити. Які процеси, які мають наслідки, і дає якісь рекомендації", - зазначи він.

Богдан вважає "правильним рішенням" можливість призначення Хорошковського на посаду.

"З точки зору нашої ідеології, що ми не беремо тих людей, які мають бекграунд політичний, то ні, неможливо. З точки зору ефективності, на мій - винятково на мій погляд, це було би напевне, правильне рішення", - додав він.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" встановили, що з початку жовтня віце-прем'єр часів екс-президента України Віктора Януковича Валерій Хорошковський двічі був в Офісі президента. Втім, коли автор розслідування Михайло Ткач запитав президента Володимира Зеленського про цей візит, останній відмовився коментувати.