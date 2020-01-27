Монастирський розповів про вплив Хорошковського на Банковій і в СБУ

Фото: Валерій Хорошковський (УНІАН)

Монастирський зазначив, що сам він не користувався послугами Валерія Хорошковського

Віце-прем'єр часів екс-президента України Віктора Януковича Валерій Хорошковський є радником Офісу президента, у нього є вплив, але не вирішальний. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що сам він не користувався послугами Валерія Хорошковського в плані рекомендацій.

"Це один з тих людей, яких я мав на увазі, коли говорив про керівників структури, які, йдучи з посади, серйозно залишаються в орбіті влади", - вважає він.

За його словами, будь-який вплив зазвичай закінчується кадровими призначеннями, які були при його керівництві. Монастирський вважає, що вплив Хорошковського є, але не вирішальний.

"Природно, що за останні десять років у структурі, а вона досить стабільна, залишилося багато кадрів усіх керівників СБУ. Тому сказати, що впливу взагалі в цілому немає - було б несправедливо. Мені здається, що вплив є, але він однозначно не вирішальний", - додав він.

Нагадаємо, глава АП Андрій Богдан заявляв, що Офіс президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки екс-віце-прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультації з української митниці.