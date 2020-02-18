Хорошковский не влияет на таможню, - Нефьодов

Фото: Валерий Хорошковский (УНИАН)

Глава таможни исключает влияние Хорошковского

Вице-премьер времен бывшего президента Украины Виктора Януковича Валерий Хорошковский на сегодня не влияет на таможню. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, Хорошковский консультирует Офис президента, а не лично главу таможни.

"Я не знаю, по каким вопросам (консультирует ОП, - ред.). У Офиса президента есть право на любых консультантов, мне трудно подтвердить или наоборот - опровергнуть эту информацию. Ко мне господин Хорошковский не приходит, не звонит мне, не дает советов по поводу кадров", - добавил Нефьодов.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе 2019 года на тот момент глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что Офис пользуется услугами Хорошковского для консультаций по украинской таможне.

В январе глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина заявил, что у Хорошковского есть влияние, но не решающее.

"Это один из тех людей, которых я имел в виду, когда говорил о руководителях структуры, которые, уходя с должности, серьезно остаются в орбите власти", - считает он.