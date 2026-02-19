RU

"Хороший пример": в ЕС оценили опыт Украины в реагировании на гуманитарные кризисы

Фото: еврокомиссар Аджа Лябиб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Роман Кот

Опыт Украины в реагировании на гуманитарные кризисы является очень ценным для Европы и хорошим примером для подражания.

"Опыт Украины действительно очень ценен. Это хороший пример для подражания. Мы многому научимся от украинцев благодаря вашей стойкости. Недавно я посетила центры несокрушимости, которые являются уникальными. Мы оказываем помощь 800 таким центрам", - сказала Лябиб.

По ее словам, это хороший пример того, как реагировать на многие чрезвычайные ситуации, иметь такие палатки, способные принять сотни граждан для питания, электроснабжения, социальной помощи, психологической поддержки и тому подобное.

"Это очень важно и поучительно для нас. Мы уже обмениваемся лучшими практиками. И вы должны знать, что Украина не только получает нашу поддержку в области гражданской защиты. Она также делает свой вклад", - добавила еврокомиссар.

Она отметила, что с момента присоединения Украины к Механизму гражданской защиты Киев предоставил девять средств реагирования в европейский фонд гражданской защиты. К ним относятся бригады скорой медицинской помощи, дезактивации, борьбы с лесными пожарами и поисково-спасательные службы в городах.

"И вы уже делаете свой вклад, например, в 2023 году во время землетрясения в Турции вы направили в Турцию поисково-спасательную службу, что свидетельствует о том, что мы многому научимся и уже многому учимся у вас", - добавила Лябиб.

 

 

Гуманитарная помощь Украине

Напомним, Европейский Союз выделил 4,7 млрд евро на гуманитарную помощь Украине.

Она сосредоточена на ключевых гуманитарных потребностях украинцев - от обеспечения продуктами до поддержки энергетической устойчивости в условиях зимы.

Также Еврокомиссия объявила о развертывании 447 аварийных генераторов стоимостью 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС. Их направят для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.

Кроме того, Еврокомиссия разрабатывает специальный Энергетический план действий для Украины и призывает страны ЕС без передать дополнительные системы ПВО. План должен быть реализован до следующей зимы.

К тому же, по словам еврокомиссара Анджи Лябиб, пока нет риска сокращения гуманитарной помощи Украине от ЕС.

ЕвросоюзГуманитарная помощьОтключения светаВойна в Украине