Хороші новини з "Рамштайна". Арестович анонсував "загадкову" військову допомогу

Прийшов час оголосити про Хороші новини з "Рамштайна". На жаль, подробиці прийдешніх поставок повинні спочатку анонсувати українські офіційні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так - дуже хороші новини з "Рамштайна", - зазначив він.
При цьому, за його словами, поки без подробиць, тому що про військову допомогу спочатку повинні оголосити партнери і українські офіційні особи. Він також допустив, що всі деталі можуть і не оголосити.
"Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо", - додав Арестович.
Нагадаємо, вчора на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Більше 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.
Також раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, цілі США і союзників у військовій допомозі Україні не змінилися, але зараз всі працюють над тим, щоб бути на 1-2 кроки попереду.
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