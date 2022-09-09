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Хороші новини з "Рамштайна". Арестович анонсував "загадкову" військову допомогу

Ілюстративне фото: Арестович анонсував Хороші новини з "Рамштайна" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прийшов час оголосити про Хороші новини з "Рамштайна". На жаль, подробиці прийдешніх поставок повинні спочатку анонсувати українські офіційні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так - дуже хороші новини з "Рамштайна", - зазначив він.

При цьому, за його словами, поки без подробиць, тому що про військову допомогу спочатку повинні оголосити партнери і українські офіційні особи. Він також допустив, що всі деталі можуть і не оголосити.

"Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо", - додав Арестович.

Нагадаємо, вчора на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Більше 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.

Також раніше повідомлялося, що за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, цілі США і союзників у військовій допомозі Україні не змінилися, але зараз всі працюють над тим, щоб бути на 1-2 кроки попереду.

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