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Остін про військову допомогу Україні: хочемо бути на 1-2 кроки попереду

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Київ, Четвер 08 вересня 2022 18:32
Остін про військову допомогу Україні: хочемо бути на 1-2 кроки попереду Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цілі США і союзників у військовій допомозі Україні не змінилися, але зараз всі працюють над тим, щоб бути на 1-2 кроки попереду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остіна в ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн".

"Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою територію. Ми підтримуємо їх (українців – ред.) зусилля щодо захисту суверенітету. Насправді наші цілі не змінилися, але ми концентруємося на тому, щоб бути успішними в цій боротьбі. Ми хочемо бути на один-два кроки попереду", - зазначив Остін.

П'ята зустріч союзників України на авіабазі "Рамштайн": що відомо

Нагадаємо, сьогодні проходить п'ята зустріч союзників України на авіабазі "Рамштайн".

Також повідомлялося, що збройні сили України вразили вже понад 400 цілей з реактивних артилерійських систем HIMARS. Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Крім того, став відомий склад нового пакету допомоги Україні від США на 675 млн доларів. Зокрема, туди увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.

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