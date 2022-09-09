Хорошие новости из "Рамштайна". Арестович анонсировал "загадочную" военную помощь

Пришло время объявить о хороших новостях из "Рамштайна". К сожалению, подробности грядущих поставок должны сначала анонсировать украинские официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так - очень хорошие новости из "Рамштайна", - отметил он.

При этом, по его словам, пока без подробностей, потому что о военной помощи сначала должны объявить партнеры и украинские официальные лица. Он также допустил, что все детали могут и не объявить.

"Но зима будет, если они доживут, будет у них просто "персик"… Сначала эти новости на голову кое-кому упадут, а потом, возможно, мы их объявим", - добавил Арестович.