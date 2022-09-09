Хорошие новости из "Рамштайна". Арестович анонсировал "загадочную" военную помощь

Пришло время объявить о хороших новостях из "Рамштайна". К сожалению, подробности грядущих поставок должны сначала анонсировать украинские официальные лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
"Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так - очень хорошие новости из "Рамштайна", - отметил он.
При этом, по его словам, пока без подробностей, потому что о военной помощи сначала должны объявить партнеры и украинские официальные лица. Он также допустил, что все детали могут и не объявить.
"Но зима будет, если они доживут, будет у них просто "персик"… Сначала эти новости на голову кое-кому упадут, а потом, возможно, мы их объявим", - добавил Арестович.
Напомним, вчера на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины. Более 50 стран обсуждали военную помощь, в том числе на долгосрочную перспективу.
Также ранее сообщалось, что по словам министра обороны США Ллойда Остина, цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.
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