Хороші новини з "Рамштайна". Арестович анонсував "загадкову" військову допомогу

Прийшов час оголосити про Хороші новини з "Рамштайна". На жаль, подробиці прийдешніх поставок повинні спочатку анонсувати українські офіційні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE" .

"Прийшов час загадкових фраз. Звучатиме так - дуже хороші новини з "Рамштайна", - зазначив він.

При цьому, за його словами, поки без подробиць, тому що про військову допомогу спочатку повинні оголосити партнери і українські офіційні особи. Він також допустив, що всі деталі можуть і не оголосити.

"Але зима буде, якщо вони доживуть, буде у них просто "персик"... спочатку ці новини на голову декому впадуть, а потім, можливо, ми їх оголосимо", - додав Арестович.