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Хорошие новости из "Рамштайна". Арестович анонсировал "загадочную" военную помощь

Новина українською →
Киев, Пятница 09 сентября 2022 23:04
Хорошие новости из "Рамштайна". Арестович анонсировал "загадочную" военную помощь Иллюстративное фото: Арестович анонсировал хорошие новости из "Рамштайна" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Пришло время объявить о хороших новостях из "Рамштайна". К сожалению, подробности грядущих поставок должны сначала анонсировать украинские официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так - очень хорошие новости из "Рамштайна", - отметил он.

При этом, по его словам, пока без подробностей, потому что о военной помощи сначала должны объявить партнеры и украинские официальные лица. Он также допустил, что все детали могут и не объявить.

"Но зима будет, если они доживут, будет у них просто "персик"… Сначала эти новости на голову кое-кому упадут, а потом, возможно, мы их объявим", - добавил Арестович.

Напомним, вчера на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины. Более 50 стран обсуждали военную помощь, в том числе на долгосрочную перспективу.

Также ранее сообщалось, что по словам министра обороны США Ллойда Остина, цели США и союзников в военной помощи Украине не изменились, но сейчас все работают над тем, чтобы быть на 1-2 шага впереди.

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