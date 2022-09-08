Хороші новини з Харківської області і презентація Apple: новини за 7 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський розповів про "хороші новини" з Харківської області і подякував ЗСУ

У українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Військовий облік для жінок відтермінували на рік

Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня цього року не буде.

Україна розглядає варіант зупинки Запорізької АЕС

Україна розглядає можливість зупинки Запорізької АЕС, тобто єдиного працюючого зараз енергоблока №6, якщо це буде необхідно.

Станція втратила зв'язок з енергомережею України, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії. Окрім того, внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені усі чотири лінії видачі потужності ЗАЕС.

Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги

Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які ЄС вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги нашій країні.

Трухіну вручили підозру за минулорічну ДТП

САП оголосила підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Трухіну через ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі.

За даними слідства, нардеп запропонував 150 тисяч хабаря патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, що сталось за його участю.

Україна розслідує можливе вбивство британського волонтера росіянами

В Україні розпочали досудове розслідування за фактом можливих катувань та вбивства окупантами волонтера з Британії Пола Урі.

У квітні волонтер був захоплений росіянами у Запорізькій області та перевезений до окупованої частини Донецької області. У липні окупанти заявили, що він загинув "внаслідок хвороби і стресу". Загиблого волонтера росіяни передали Україні лише через 1,5 місяця перемовин. На тілі британця є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати справжньою причиною його загибелі.

Розумні годинники, AirPods Pro та iPhone 14: що показали на презентації Apple

В рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro.

Оновлена лінійка iPhone 14 та 14 Plus зовні майже не відрізняється від торішньої і має екрани на 6,1 і 6,7 дюймів з "чубчиком". Одне з головних нововведень - обмін екстреними повідомленнями через супутниковий зв'язок.

Моделі iPhone 14 Pro та Pro Max позбулися "чубчика". Замість нього виріз у формі "таблетки" і круглий отвір для селфі-камери. Смартфони також вперше оснащені 48-мегапіксельним головним модулем камери.

В Україні суттєво погіршиться погода

У четвер, 8 вересня, в західних і південних областях України дощитиме. При цьому вночі очікуються заморозки.