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Країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони

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Вільнюс, Середа 07 вересня 2022 12:00
Країни Балтії домовилися про обмеження в'їзду росіян через сухопутні кордони Фото: країни Балтії обмежать в'їзд росіян через сухопутні кордони (twitter com)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Литви, Латвії та Естонії досягла домовленості про обмеження в'їзду громадян Росії через сухопутні кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевичса в Twitter.

"Країни Балтії досягли домовленості про істотне обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, що мають шенгенські візи ЄС", - зазначив міністр.

За його словами, рішення про обмеження будуть приймати уряди кожної країни окремо відповідно до законодавства. Нові правила набудуть чинності одночасно.

За даними видання Reuters, обмеження торкнуться росіян, які будуть їхати до балтійських країн з РФ і Білорусі.

При цьому на конференції міністрів закордонних справ, яка проходить сьогодні, було озвучено подробиці угоди. Глави МЗС країн Балтії пояснили, що винятки зроблять тим росіянам, які перетинатимуть кордони з гуманітарних причин чи відвідуватимуть родичів, а також для дипломатів та водіїв вантажівок.

Нагадаємо, вчора Єврокомісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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