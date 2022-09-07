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Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Слов'янська зросла

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Донецька область, Середа 07 вересня 2022 17:43
Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Слов'янська зросла Фото: кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Слов'янська зросла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники виявили тіла трьох загиблих під час розбору завалів будинку, що постраждав внаслідок ракетного обстрілу окупантами Слов'янька Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначимо, що російські окупанти обстріляли центральну частину Слов’янська. Їхні снаряди влучили у приватні домоволодіння, школу, а також багатоповерховий будинок.

Під завалами знайшли тіла двох чоловіків та жінкі. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

Правоохоронці почали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, ворожа ракета потрапила в багатоповерховий будинок у Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки "склався" один з під'їздів. Внаслідок атаки окупантів также постраждала школа.

Раніше було відомо про одного загиблого внаслідок удару по будинку у Слов'янську.

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Слов'янськ Донецька область
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