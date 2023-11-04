Хоренко уволили из ССО по представлению Умерова. Он будет служить в Минобороны

"Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Силами специальных операций ВСУ", - подтвердил министр.

По его словам, генерал-майор Хоренко нужен на другом направлении. Бывший командующий ССО, как отметил Умеров, продолжит службу в Министерстве обороны.

"Дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны - давать основания врагу ослаблять Украину", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 3 ноября, стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ.

На этот пост назначили полковника Сергея Лупанчука. Добавим, что в открытых источниках нет подробной информации о его предыдущей деятельности. Президент отметил, что он опытный офицер.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Хоренко не знал о планах об увольнении. Также сообщалось, что его уволили по представлению министра обороны Умерова.

Более подробно о бывшем командующем ССО Хоренко можете узнать в материале РБК-Украина.