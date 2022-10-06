"Железные волки" Хоренко. Кто командует Силами спецопераций и какая их роль в войне

Виктор Хоренко командует Силами специальных операций - отдельным родом войск ВСУ, которое выполняет наиболее рискованные задачи на фронте и в тылу врага.

РБК-Украина рассказывает о ключевых военных деятелях Украины во время войны с Россией и собрало главные факты о Викторе Хоренко и подразделении "стальных" воинов.

Кто такой Виктор Хоренко

О биографии командующего ССО в открытых источниках мало информации. Виктор Александрович Хоренко сменил на должности Григория Галагана, который перешел в СБУ.

25 июля 2022 года указ о назначении Хоренко командующим Силами специальных операций ВСУ подписал президент Владимир Зеленский.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", – отметил глава государства.

Президент представил Виктора Хоренко как боевого генерала.

Фото: Виктор Хоренко командует Силами специальных операций (facebook.com/AFUkraine)

С 16 августа командующий ССО вошел в состав Ставки главнокомандующего - органа высшего военного руководства, который осуществляет стратегическое управление военными формированиями в период войны.

ССО - военная элита Украины

Виктор Хоренко возглавлят самое молодое и современное подразделение Вооруженных сил Украины. Силы спецопераций называют военной элитой страны, на которую возложены наиболее сложные боевые задачи.

Служащие ССО - высокомотивированные, стрессоустойчивые и опытные военные. Ими становятся только 10% из всех желающих из-за серьезного квалификационного отбора (селекционный Q-курс).

Кандидаты проходят психологический отбор и трехнедельные учения в полевых условиях с физическими нагрузками на грани возможностей.

Именно поэтому служащих ССО называют "стальными" или "железными" воинами.

Фото: Сведения о ССО охраняются государственной тайной (facebook.com/usofcom)

Какие задачи ССО выполняют во время войны

Войска Сил спецопераций привлекают к:

проведению информационно-психологических операций;

подготовке и организации движения сопротивления;

борьбе с терроризмом;

мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защите суверенных прав Украины.

Спецназначенцы осуществляют разведку, ходят в рейды в тыл врага, ведут подпольную работу по линии фронта, участвуют в создании агентурной сети, поиске и эвакуации пленных или заложников, оказывают медицинскую помощь.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину воины ССО выполняют наиболее рискованные операции на оккупированных территориях, освобождают наши земли, уничтожают технику и логистические пути врага.

Самый новый род войск ВСУ

Силы спецопераций были созданы в Украине в 2016 году при поддержке стран НАТО. Подразделения ССО одними из первых в ВСУ достигли совместимости стандартам Североатлантического Альянса.

Так, в 2019 году одна из тактических групп ССО прошла оценку НАТО и получила статус готовности к участию в Силах быстрого реагирования Альянса.

Фото: Емблема ССО (facebook.com/usofcom)

Эмблемой ССО является изображение железного волка с лавровым венком и знаком киевского князя Святослава Храброго.

Внизу эмблемы - лозунг "Иду на вы!". Это ультиматум Святослава об объявлении войны врагам, который упоминается в Повести временных лет.