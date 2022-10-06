"Железные волки" Хоренко. Кто командует Силами спецопераций и какая их роль в войне
Виктор Хоренко командует Силами специальных операций - отдельным родом войск ВСУ, которое выполняет наиболее рискованные задачи на фронте и в тылу врага.
РБК-Украина рассказывает о ключевых военных деятелях Украины во время войны с Россией и собрало главные факты о Викторе Хоренко и подразделении "стальных" воинов.
Кто такой Виктор Хоренко
О биографии командующего ССО в открытых источниках мало информации. Виктор Александрович Хоренко сменил на должности Григория Галагана, который перешел в СБУ.
25 июля 2022 года указ о назначении Хоренко командующим Силами специальных операций ВСУ подписал президент Владимир Зеленский.
"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", – отметил глава государства.
Президент представил Виктора Хоренко как боевого генерала.
Фото: Виктор Хоренко командует Силами специальных операций (facebook.com/AFUkraine)
С 16 августа командующий ССО вошел в состав Ставки главнокомандующего - органа высшего военного руководства, который осуществляет стратегическое управление военными формированиями в период войны.
ССО - военная элита Украины
Виктор Хоренко возглавлят самое молодое и современное подразделение Вооруженных сил Украины. Силы спецопераций называют военной элитой страны, на которую возложены наиболее сложные боевые задачи.
Служащие ССО - высокомотивированные, стрессоустойчивые и опытные военные. Ими становятся только 10% из всех желающих из-за серьезного квалификационного отбора (селекционный Q-курс).
Кандидаты проходят психологический отбор и трехнедельные учения в полевых условиях с физическими нагрузками на грани возможностей.
Именно поэтому служащих ССО называют "стальными" или "железными" воинами.
Фото: Сведения о ССО охраняются государственной тайной (facebook.com/usofcom)
Какие задачи ССО выполняют во время войны
Войска Сил спецопераций привлекают к:
- проведению информационно-психологических операций;
- подготовке и организации движения сопротивления;
- борьбе с терроризмом;
- мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защите суверенных прав Украины.
Спецназначенцы осуществляют разведку, ходят в рейды в тыл врага, ведут подпольную работу по линии фронта, участвуют в создании агентурной сети, поиске и эвакуации пленных или заложников, оказывают медицинскую помощь.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину воины ССО выполняют наиболее рискованные операции на оккупированных территориях, освобождают наши земли, уничтожают технику и логистические пути врага.
Самый новый род войск ВСУ
Силы спецопераций были созданы в Украине в 2016 году при поддержке стран НАТО. Подразделения ССО одними из первых в ВСУ достигли совместимости стандартам Североатлантического Альянса.
Так, в 2019 году одна из тактических групп ССО прошла оценку НАТО и получила статус готовности к участию в Силах быстрого реагирования Альянса.
Фото: Емблема ССО (facebook.com/usofcom)
Эмблемой ССО является изображение железного волка с лавровым венком и знаком киевского князя Святослава Храброго.
Внизу эмблемы - лозунг "Иду на вы!". Это ультиматум Святослава об объявлении войны врагам, который упоминается в Повести временных лет.
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