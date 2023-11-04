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Хоренка звільнили з ССО за поданням Умєрова. Він служитиме у Міноборони

Фото: колишній командувач ССО Віктор Хоренко (facebook.com/usofcom)
Автор: Наталія Юрченко

Колишнього командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка звільнили з посади за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Умєрова у Facebook.

"Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", - підтвердив міністр.

За його словами, генерал-майор Хоренко потрібен на іншому напрямку. Колишній командувач ССО, як зазначив Умєров, продовжить службу в Міністерстві оборони.

"Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - надавати підстави ворогові послаблювати Україну", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Натомість на цей пост призначили полковника Сергія Лупанчука. Додамо, що у відкритих джерелах немає детальної інформації про попередню його діяльність. Президент зазначив, що він є досвідченим офіцером.

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Хоренко не знав про плани щодо звільнення. Також повідомлялося, що його звільнили за поданям міністра оборони Умєрова.

Більш детально про колишнього командувача ССО Хоренка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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