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Опытный офицер. Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций

Киев, Пятница 03 ноября 2023 19:28
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Опытный офицер. Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Сергей Лупанчук является опытным офицером, который участвовал в боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел замену в командном составе ВСУ. Назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим ССО. Это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности", - заявил Зеленский.

По его словам, бывший командующий ССО генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лупанчука на должность командующего ССО.

Еще одним указом глава государства снял с должности командующего ССО Виктора Хоренко.

При этом в сети никакой информации о Лупанчуке нет.

Более детально о бывшем командующем ССО Хоренко можете узнать в материале РБК-Украина.

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