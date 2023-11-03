Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №728.

Стоит отметить, что в открытых источниках нет ни одной информации о Лапанчуке и его предыдущей работе в ВСУ.

Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с данной должности Виктора Хоренко. Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего ССО 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Силы специальных операций являются отдельным подразделением в составе ВСУ. В него входят части специального назначения и подразделения информационно психологических специальных операций.

ССО комплектуются специально обученными специалистами, проходящими обучение в сферах разведки. ССО выполняют сложные, опасные, а иногда и политически чувствительные операции.