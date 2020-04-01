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Хомчак анонсував скорочення генеральських посад в ЗСУ

Новини » Політика     01.04.2020 - 21:32
Хомчак анонсував скорочення генеральських посад в ЗСУ
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

У ЗСУ планують провести реформу генеральських звань

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак анонсував скорочення генеральських посад в рамках трансформації управлінської ланки в українській армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

За словами Хомчака, реформа управлінської ланки ЗС України передбачає скорочення ряду генеральських посад.

"Передбачаю, що наразі здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17 генеральських посад", - розповів він.

Крім того, до Верховної ради було подано законопроєкт про реформування генеральських звань в Збройних силах.

"Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий - генерал-хорунжий, тризірковий - генерал-поручник, і чотиризірковий генерал", - додав Хомчак.

Нагадаємо, 28 березня президент Володимир Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України. Перед цим Хомчак був звільнений з посади начальника Генерального штабу.

Крім того, Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача Збройними силами України. Глава держави підписав указ №123/2020, в якому наводиться весь перелік завдань, які повинен виконувати головнокомандувач ЗСУ.

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Новини України Збройні сили УкраїниСкороченняРуслан Хомчак
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