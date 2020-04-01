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Хомчак анонсировал сокращение генеральских должностей в ВСУ

Новости » Политика     01.04.2020 - 21:32
Хомчак анонсировал сокращение генеральских должностей в ВСУ
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

В ВСУ планируют провести реформу генеральских званий

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак анонсировал сокращение генеральских должностей в рамках трансформации управленческого звена в украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

По словам Хомчака, реформа управленческого звена ВС Украины предусматривает сокращение ряда генеральских должностей.

"Предвижу, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", - рассказал он.

Кроме того, в Верховную раду был подан законопроект о реформировании генеральских званий в Вооруженных силах.

"Мы предложили нашим законотворцам ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал", - добавил Хомчак.

Напомним, 28 марта президент Владимир Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Перед этим Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

Кроме того, Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Глава государства подписал указ №123/2020, в котором указывается весь перечень задач, которые должен выполнять главнокомандующий ВСУ.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныСокращениеРуслан Хомчак
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