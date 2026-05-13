Холодный фронт накрыл Украину: где ждать ливни, шквалы и грозы сегодня

Сегодня, 13 мая, холодный атмосферный фронт проходит через Украину, принося дожди, грозы и шквалы, а вместе с ним - ощутимое похолодание почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, активный атмосферный фронт уже охватил западные области и постепенно движется на восток.

Он формирует неустойчивую погоду с осадками различной интенсивности, грозами и местами шквальным ветром.

"Вне его влияния будут находиться уже большинство западных областей, а ночью также и восточных. За фронтом будет распространяться прохладный воздух. Давление и влажность будут испытывать колебания", - говорится в сообщении.

Дожди, грозы и шквалы по регионам

Сегодня в большинстве регионов Украины прогнозируют:

умеренные дожди;

грозы (преимущественно в центральных и южных областях);

местами сильные ливни;

шквалы до 15-20 м/с.

Ветер будет преобладать северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночь: +9...+14 градусов, в западных областях +4...+9 градусов

день: +17...+22 градусов, на западе, Житомирщине, Винницкой и Киевской области +13...+18 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Как сообщила Диденко, сегодня в Киеве ощутимо похолодает, столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

По ее словам, дождь в столице ожидается только утром, а днем осадки вместе с атмосферным фронтом отойдут дальше в восточном направлении.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, потепление ожидается на выходных, но в эти дни также возможны дожди.