Холодний фронт накрив Україну: де чекати зливи, шквали та грози сьогодні
Сьогодні, 13 травня, холодний атмосферний фронт проходить через Україну, приносячи дощі, грози та шквали, а разом із ним - відчутне похолодання майже по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, активний атмосферний фронт вже охопив західні області та поступово рухається на схід.
Він формує нестійку погоду з опадами різної інтенсивності, грозами та місцями шквальним вітром.
"Поза його впливом перебуватимуть вже більшість західних областей, а вночі також і східних. За фронтом поширюватиметься прохолодне повітря. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань", - йдеться у повідомленні.
Дощі, грози і шквали по регіонах
Сьогодні в більшості регіонів України прогнозують:
- помірні дощі;
- грози (переважно у центральних та південних областях);
- місцями сильні зливи;
- шквали до 15-20 м/с.
Вітер переважатиме північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- ніч: +9…+14 градусів, у західних областях +4…+9 градусів
- день: +17…+22 градусів, на заході, Житомирщині, Вінниччині та Київщині +13…+18 градусів.
Фото: карта погоди в Україні на 13 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
Як повідомила Діденко, сьогодні у Києві відчутно похолоднішає, стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.
За її словами, дощ у столиці очікується тільки вранці, а вдень опади разом з атмосферним фронтом відійдуть далі у східному напрямку.
Що далі з погодою
За прогнозом Діденко, потепління очікується вихідними, але в ці дні також можливі дощі.
