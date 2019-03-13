Холодницький заявив про відсторонення старшого прокурора по справі розкрадання у "оборонці"

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницький висловив незадоволення роботою НАБУ у справі і висловив готовність співпрацювати із ДБР

Глава САП Назар Холодницький заявив, що відсторонив старшого прокурора по справі розкрадання в оборонному секторі. Про це він заявив в ході позачергового розширеного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в "Укроборонпромі".

Холодницький заявив, що відсторонив прокурора через неякісну роботу.

"Я прийняв рішення про відсторонення старшого прокурора групи прокурорів від ведення процесуального керівництва через фактично провал у процесуальному керівництві у провадженні", - сказав він.

При цьому він висловив незадоволення роботою НАБУ у справі і висловив готовність співпрацювати із ДБР.

"Ми б ніколи не знали про ці матеріали, якби вони не були опубліковані журналістами. Дійсно, ми з НАБУ погодили низку обшуків. Однак пан Ситник на одному із брифінгів не зазначив, яка суть була цих обшуків. Якщо вже є провадження у ДБР, то ми готові повністю співпрацювати", - заявив він.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". У розслідуванні програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".