ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодницький заявив про відсторонення старшого прокурора по справі розкрадання у "оборонці"

Новини » Політика    13.03.2019 - 16:27
Холодницький заявив про відсторонення старшого прокурора по справі розкрадання у "оборонці"
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Холодницький висловив незадоволення роботою НАБУ у справі і висловив готовність співпрацювати із ДБР

Глава САП Назар Холодницький заявив, що відсторонив старшого прокурора по справі розкрадання в оборонному секторі. Про це він заявив в ході позачергового розширеного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в "Укроборонпромі".

Холодницький заявив, що відсторонив прокурора через неякісну роботу.

"Я прийняв рішення про відсторонення старшого прокурора групи прокурорів від ведення процесуального керівництва через фактично провал у процесуальному керівництві у провадженні", - сказав він.

При цьому він висловив незадоволення роботою НАБУ у справі і висловив готовність співпрацювати із ДБР.

"Ми б ніколи не знали про ці матеріали, якби вони не були опубліковані журналістами. Дійсно, ми з НАБУ погодили низку обшуків. Однак пан Ситник на одному із брифінгів не зазначив, яка суть була цих обшуків. Якщо вже є провадження у ДБР, то ми готові повністю співпрацювати", - заявив він.

Нагадаємо, Transparency International Ukraine закликало керівників Служби безпеки України (СБУ), Державної фіскальної служби (ДФС), Військової прокуратури ГПУ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) невідкладно розпочати перевірку дій співробітників, які фігурують у розслідуванні журналістів "Наші гроші" про розкрадання в "Укроборонпромі". У розслідуванні програми "Наші гроші" йшлося про те, що НАБУ, САП, ГПУ та ДФС були замішані у схемах розкрадання в "Укроборонпромі".

Холодницький: НАБУ усвідомлено пішло на знищення справи про корупцію в "оборонці" Холодницький заявив, що НАБУ не передає матеріали про схеми в "Укроборонпромі"
Новини України УкроборонпромНазар Холодницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся