Співробітника ДСНС у Запорізькій обл. затримали на хабарі

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Посадовець вимагав кошти за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності в сфері пожежної безпеки

У Запорізькій області на отриманні хабаря викрито фахівця відділення цивільного захисту Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 280 тис. гривень співробітник ГУ ДСНС України у Запорізькій області за попередньою змовою із представником комерційної структури вимагав від керівника підприємства за неперешкоджання у здійсненні господарської діяльності в сфері пожежної безпеки.

Після отримання другої частини хабаря в розмірі 260 000 гривень співробітника ГУ ДСНС України у Запорізькій області та представника комерційної структури затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

РБК-Україна писало, що затриманому на хабарі заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України Павлу Гвозденку Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід.

Раніше у Києві на хабарі затримали двох працівників патрульної поліції. Вони систематично вимагали гроші у водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.