ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жара

16:34 29.05.2026 Пт
4 мин
Ближайшие ночи будут особенно прохладные, однако тепло - не за горами
aimg Ирина Костенко
Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жара Скоро погода в Украине начнет меняться к лучшему (фото иллюстративное: Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Финал весны заставляет украинцев снова доставать теплые вещи. Однако июнь быстро исправит эту ситуацию и вернет тепло, хотя осадков местами не избежать.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Читайте также: Не просто карты или слова: в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и прогнозах

Главное:

  • Ближайшие выходные: последние дни мая принесут украинцам прохладную и дождливую погоду (местами - с грозами), на юго-западе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
  • Похолодание: ночи в ближайшие трое суток будут достаточно холодными (+4...+11°С), днем столбики термометров будут подниматься лишь до +12...+19°С.
  • Потепление: с 1 июня синоптики видят тенденцию к повышению температуры - днем до +18...+24°С по всей стране.
  • Что дальше: 2 и 3 июня почти везде прекратятся дожди (кроме запада и юго-запада), а воздух днем прогреется до комфортных +20...+26°С.
  • Предварительный прогноз до конца недели: исходя из консультативного прогноза на 4-8 июня, дневные максимумы в Украине могут повыситься до почти жарких +23...+29°С, хотя местами не исключены кратковременные летние дожди.

Чего ждать от осадков и ветра в ближайшие дни

– Сейчас над нами находится поле пониженного атмосферного давления, вследствие чего в следующие несколько суток мы ожидаем дождливую погоду.

В частности завтра (30 мая, - Ред.) кратковременные дожди - в южных и восточных областях. Днем - местами с грозами.

Ночью на Закарпатье и на востоке страны все еще будет погода без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 метров в секунду.

Лишь в юго-западной части (Украины, - Ред.) днем мы ожидаем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Как сильно снизится температура ночью и днем

– Значение температуры ближайшей ночью, и в целом в ближайшие трое суток - ночью - будут в пределах +4...+11°С.

Вместе с тем дневные максимумы будут подниматься до +12...+19 градусов по Цельсию.

А на Закарпатье - до +18...+24°С.

Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жараБлижайшие ночи будут ощутимо прохладные (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что с понедельника будет потепление

– В понедельник (1 июня, - Ред.) уже по всей территории Украины ожидаем, что температура (воздуха днем, - Ред.) будет достигать 18-24 градусов тепла.

В общем, если смотреть на ситуацию в дальнейшем, то в понедельник у нас будет меньше таких порывов (ветра, чем сейчас, - Ред.).

Ветер в целом будет двигаться такими, переменными направлениями. И будет в пределах 3-8 метров в секунду.

И в дальнейшем у нас будет уже такая тенденция... К повышению температуры и уменьшению количества осадков.

2 и 3 июня (во вторник и среду, - Ред.) мы ожидаем погоду без осадков.

Лишь на западе и юго-западе страны - местами будут выдавать кратковременные дожди (с грозами).

За счет того, что там будет небольшое влияние с запада определенных атмосферных фронтов. Поэтому там будут выпадать небольшие кратковременные дожди.

Вместе с тем значения температуры в ночные часы будут снижаться уже до +9...+15 градусов (а не до +4...+11°С, как до этого, - Ред.).

А вот дневные максимумы - будут достигать +20...+26°С.

Холодные выходные и потепление до +29: когда Украину накроет настоящая жараНачало июня принесет украинцам почти сухое тепло (инфографика: РБК-Украина)

Что может быть с погодой в Украине позже

– Если рассматривать консультативный прогноз на 4-8 июня, то там у нас будет, преимущественно, погода без осадков.

Хотя на западе страны, а 6 июня - и в северных и центральных областях, а 7-8 июня - по всей территории Украины (кроме юга) - кратковременные дожди.

Значения температуры в ночные часы будут в пределах +12...18°С.

А вот дневные максимумы уже будут повышаться до +23...+29°С.

То есть в целом имеем определенную такую тенденцию к повышению.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему лето в этом году официально пришло в Украину не по графику и когда весна уступила место следующему сезону в Киеве.

Тем временем в УкрГМЦ сообщили, каким может быть первый месяц лета в Украине в целом.

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода на неделю Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем