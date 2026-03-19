Холод, дождь и местами мокрый снег по Украине: погода на сегодня и когда ждать изменений

Погода в Украине

По словам Диденко, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0+4 градуса, а днем +4+8 градусов.

"Теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня +8+12 градусов", - уточнила она.

В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, местами пройдет дождь, а ночью и утром возможен мокрый снег.

Из-за пониженной видимости водителям следует быть осторожными.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем поднимется до +5 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, ближайшие дни будут оставаться прохладными. Холоднее всего будет сегодня и завтра, а с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится.