Холод, дождь и местами мокрый снег по Украине: погода на сегодня и когда ждать изменений

07:00 19.03.2026 Чт
2 мин
Синоптик предупредила об опасности на дорогах
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 19 марта (Getty Images)

Сегодня, 19 марта, в Украине ожидается снижение температуры почти по всей территории. Местами пройдут дожди и мокрый снег, однако вскоре потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telergam.

Читайте также: Весна опережает график: где в Украине уже "проснулись" озимые и в каком они состоянии

Погода в Украине

По словам Диденко, 19 марта в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0+4 градуса, а днем +4+8 градусов.

"Теплее завтра будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, в течение дня +8+12 градусов", - уточнила она.

В большинстве областей Украины в четверг будет преобладать облачная влажная воздушная масса, местами пройдет дождь, а ночью и утром возможен мокрый снег.

Из-за пониженной видимости водителям следует быть осторожными.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем поднимется до +5 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, ближайшие дни будут оставаться прохладными. Холоднее всего будет сегодня и завтра, а с 23 марта температура воздуха ощутимо повысится.

Потеплеет ли в Украине до конца недели рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

К тому же синоптики официально зафиксировали приход метеорологической весны в Киев и подсчитали настоящую продолжительность нынешнего зимнего периода в столице.

А еще метеорологи обнародовали полную климатическую характеристику марта в Украине, которая описывает средние температурные нормы и ожидаемое количество осадков для первого месяца весны.

