"Хотят провала мирного соглашения": сын Трампа набросился на критиков Стива Уиткоффа

Сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, набросился с обвинениями на критиков спецпосланника Стива Уиткоффа, который попал в скандал со сливом стенограмм его разговоров с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа-младшего в социальных сетях.

"Создается впечатление, что эти медийные и "глубокие государственные" идиоты никогда успешно не договаривались о сделке в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Виткоффа хотят, чтобы любое мирное соглашение с Украиной провалилось, чтобы они могли продолжать эту войну бесконечно. Хватит - это уже достаточно!", - написал он.

На фоне скандала со слитой стенограммой разговора Уиткоффа и помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова Трамп-младший набросился с обвинениями как на СМИ, так и на американских политиков, которые подвергли Уиткоффа жестокой критике.

Отметим, что Дональд Трамп-младший, старший сын американского президента, известен из-за своей антиукраинской позиции. В частности он неоднократно требовал прекратить всю помощь Украине, распространял российскую пропаганду и оскорбления в адрес как Украины, так и украинского руководства.

Слив переговоров Виткоффа и Ушакова

Напомним, что издание Bloomberg 26 ноября опубликовало записи разговоров Виткоффа с Ушаковым. Из стенограммы разговора следует, что спецпредставитель Трампа советовал помощнику Путина, как представить президенту США российские предложения по миру в Украине и вообще фактически обслуживал интересы Кремля, а не Вашингтона.

В частности Уиткофф фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Именно он посоветовал Ушакову организовать звонок Путина Трампу за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кроме того, именно российский режим, а не США является разработчиком так называемого "мирного плана", который неделю назад Белый дом пытался навязать Украине. Это также следует из опубликованных стенограмм.

На фоне скандала Белый дом неожиданно вступился за спецпосланника Трампа. В частности там не отрицали правдивости стенограммы. Более того, похвалили Уиткоффа за его действия.

Однако среди американских политиков господствуют совсем другие мнения. В частности, в Конгрессе США некоторые влиятельные республиканцы открыто назвали Уиткоффа российским агентом и "предателем".

Подробнее о "Уиткоффгейте" и странной реакции Белого дома - в материале РБК-Украина.