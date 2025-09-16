"Хотим подарить радость украинцам": Михайленко сделал смелое заявление перед ЧМ U-20

Главный тренер молодежной сборной Украины Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от чемпионата мира U-20, который стартует в этом месяце в Чили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью рулевого сине-желтых официальному сайту ФИФА.

Главное из интервью Михайленко перед стартом ЧМ U-20

Украина сыграет в группе B против Южной Кореи, Панамы и Парагвая. Михайленко считает этот квартет довольно равным.

"Не думаю, что у нас есть гранды вроде Бразилии или Аргентины. Трудно прогнозировать, кто будет первым или вторым в группе. Все в наших руках, и мы верим в себя", - отметил тренер украинской "молодежки".

Журналисты вспомнили финал ЧМ-2019 в Польше, где Украина обыграла Южную Корею. Однако наставник нашей сборной подчеркнул, что нынешний турнир имеет другую историю.

"Мы не оглядываемся назад. Тогда была очень талантливая генерация. Сейчас у нас другое поколение, и мы пишем новую страницу", - сказал он.

По словам Михайленко, команда настроена на яркий футбол.

"Мы хотим играть в атакующий футбол и показать все, на что мы способны. У нас талантливые ребята. Сейчас много игроков выступают в других странах: есть ребята, которые играют в разных европейских странах или в США. Мы ожидаем атакующую игру. Мы хотим пройти как можно дальше", - подчеркнул тренер.

"Для нас большая честь представлять нашу страну на таком турнире. Мы хотим выйти в четвертьфинал или полуфинал - это наша цель. Мы хотим подарить немного радости украинскому народу", - добавил он.

Михайленко также прокомментировал перспективы своих подопечных во взрослой сборной, которая сейчас борется за выход на ЧМ-2026.

"Думаю, что у нас есть два-три игрока, которые станут частью первой команды. Возможно, не так скоро, но в будущем некоторые из них будут играть за национальную сборную. У нас талантливое поколение 2005/2006 годов рождения. Одного из них (Тараса Михавко) уже вызвали в национальную сборную", - подытожил коуч.

Что надо знать о чемпионате мира U-20

27 сентября в Чили стартует Чемпионат мира U-20, который соберет 24 самые талантливые молодежные сборные мира.

Турнир пройдет в пяти городах: Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Финальный матч запланирован на 19 октября.

Состав групп ЧМ-2025:

Группа А: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

Группа B: Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

Турнир состоит из группового этапа, после которого две лучшие команды и четыре лучшие с третьих мест выходят в плей-офф.

Украинские болельщики хорошо помнят триумф 2019 года, когда сборная Украины сенсационно выиграла трофей, что стало наивысшим достижением на молодежном уровне. Сможет ли новое поколение повторить этот успех, узнаем уже скоро.