"Хочемо подарувати радість українцям": Михайленко зробив сміливу заяву перед ЧС U-20

Головний тренер молодіжної збірної України Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від чемпіонату світу U-20, який стартує цього місяця у Чилі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю керманича синьо-жовтих офіційному сайту ФІФА.

Головне з інтерв'ю Михайленка перед стартом ЧС U-20

Україна зіграє у групі B проти Південної Кореї, Панами та Парагваю. Михайленко вважає цей квартет доволі рівним.

"Не думаю, що у нас є гранди на кшталт Бразилії чи Аргентини. Важко прогнозувати, хто буде першим або другим у групі. Все у наших руках, і ми віримо у себе," - зазначив тренер української "молодіжки".

Журналісти згадали фінал ЧС-2019 у Польщі, де Україна обіграла Південну Корею. Однак наставник нашої збірної підкреслив, що нинішній турнір має іншу історію.

"Ми не озираємося назад. Тоді була дуже талановита генерація. Зараз у нас інше покоління, і ми пишемо нову сторінку", - сказав він.

За словами Михайленка, команда налаштована на яскравий футбол.

"Ми хочемо грати в атакувальний футбол і показати все, на що ми здатні. У нас талановиті хлопці. Зараз багато гравців виступають в інших країнах: є хлопці, які грають у різних європейських країнах або в США. Ми очікуємо атакуючу гру. Ми хочемо пройти якомога далі", - наголосив тренер.

"Для нас велика честь представляти нашу країну на такому турнірі. Ми хочемо вийти в чвертьфінал або півфінал - це наша мета. Ми хочемо подарувати трохи радості українському народу", - додав він.

Михайленко також прокоментував перспективи своїх підопічних у дорослій збірній, яка нині бореться за вихід на ЧС-2026.

"Думаю, що у нас є два-три гравці, які стануть частиною першої команди. Можливо, не так скоро, але в майбутньому деякі з них гратимуть за національну збірну. У нас талановите покоління 2005/2006 років народження. Одного з них (Тараса Михавка) вже викликали до національної збірної", - підсумував коуч.

Що треба знати про чемпіонат світу U-20

27 вересня в Чилі стартує Чемпіонат світу U-20, який збере 24 найталановитіші молодіжні збірні світу.

Турнір пройде у п'яти містах: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Фінальний матч запланований на 19 жовтня.

Склад груп ЧС-2025:

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Турнір складається з групового етапу, після якого дві найкращі команди та чотири найкращі з третіх місць виходять до плейоф.

Українські вболівальники добре пам’ятають тріумф 2019 року, коли збірна України сенсаційно виграла трофей, що стало найвищим досягненням на молодіжному рівні. Чи зможе нове покоління повторити цей успіх, дізнаємося вже скоро.