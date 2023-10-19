В Таллине заявили об уничтожении украинской армией войск РФ, угрожавших Эстонии
Российские войска, которые прежде угрожали Эстонии, были ликвидированы Силами обороны Украины после широкомасштабного вторжения.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме под эгидой Атлантического совета.
Эстонский чиновник объясняет огромную поддержку населения страны Украины осознанием того, что ВСУ "воюют сейчас за нас, и вместо нас".
Тсахкна напомнил, что во время пребывания на посту министра обороны (2026-2017 годы) правительство страны постоянно фиксировало присутствие около 120 тысяч российских военных возле границы с Эстонией.
"Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.,) такой приказ или нет... Мы были готовы и не боялись", - рассказал руководитель МИД Эстонии.
Он добавил, что Кремль послал свои войска в Украину в конце прошлой зимы, и "большинство из них уже просто не существуют, они мертвы".
"Вместо нас от них избавились украинцы", - подчеркивает Тсахкна.
В этом контексте эстонский министр обратил внимание на важность поддержки странами-союзниками и членами НАТО Украины, которая отражает военную агрессию РФ, одновременно защищая другие государства в регионе от угрозы со стороны Кремля.
Министр добавил, что полномасштабная война России против Украины несет для Эстонии экзистенциальную угрозу.
Помощь Эстонии для Украины
С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила РФ, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.
Добавим, что Эстония передает для помощи Украине более 1% своего ВВП.
Также сообщалось, что ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.
12 октября стало известно, что правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине.
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