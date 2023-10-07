ua en ru
Сб, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отдали более 1% ВВП. Стало известно, какие страны больше всего помогают Украине

Суббота 07 октября 2023 01:06
UA EN RU
Отдали более 1% ВВП. Стало известно, какие страны больше всего помогают Украине Фото: Норвегия и страны Балтии лидируют в помощи Украины в процентах к ВВП (Минобороны Украины)
Автор: Антон Малиновский

Норвегия и страны Балтии выделяют в помощь Украине более 1% ВВП, что является рекордным показателем среди союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что многие европейские страны передают большую часть своего ВВП, чем, например, США. В общей сложности Америка выделила наибольшую помощь общей суммой около 113 млрд долларов, тогда как ЕС передал около 85,1 млрд долларов (следует отметить, что эта сумма не включает в себя отдельную помощь от стран-членов ЕС).

Так, вклад США в помощь Украине составляет около 0,3% ВВП, в то время как Норвегия, Литва, Эстония и Латвия передают более 1% ВВП.

По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, это полностью опровергает заявления некоторых правых республиканцев, что помощь Украине якобы "подрывает экономику США".

Инфографика – CNN

Помощь Украине

Напомним, что по данным Reuters, на следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки. Это происходит на фоне остановки финансирования Украины из-за угрозы шатдауна правительству США.

Продолжают поддерживать Украину и европейские партнеры. Да, Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, будут направлены на реформы и подготовку нашей страны к зиме.

А Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Сейчас страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины