Отдали более 1% ВВП. Стало известно, какие страны больше всего помогают Украине

Норвегия и страны Балтии выделяют в помощь Украине более 1% ВВП, что является рекордным показателем среди союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что многие европейские страны передают большую часть своего ВВП, чем, например, США. В общей сложности Америка выделила наибольшую помощь общей суммой около 113 млрд долларов, тогда как ЕС передал около 85,1 млрд долларов (следует отметить, что эта сумма не включает в себя отдельную помощь от стран-членов ЕС).

Так, вклад США в помощь Украине составляет около 0,3% ВВП, в то время как Норвегия, Литва, Эстония и Латвия передают более 1% ВВП.

По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, это полностью опровергает заявления некоторых правых республиканцев, что помощь Украине якобы "подрывает экономику США".

Помощь Украине

Напомним, что по данным Reuters, на следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки. Это происходит на фоне остановки финансирования Украины из-за угрозы шатдауна правительству США.

Продолжают поддерживать Украину и европейские партнеры. Да, Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, будут направлены на реформы и подготовку нашей страны к зиме.

А Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Сейчас страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.

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