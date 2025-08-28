ua en ru
Хочет мира любой ценой. Трамп недоволен требованиями Зеленского и Европы, - СМИ

Вашингтон, Четверг 28 августа 2025 21:40
Хочет мира любой ценой. Трамп недоволен требованиями Зеленского и Европы, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президента США Дональда Трампа не устраивают требования президента Украины Владимира Зеленского и Европы для завершения войны. Он хочет мира на любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Неназванные высокопставленный чиновник и бывший чиновник рассказали изданию, что в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результат.

При этом пока неясно, как может выглядит мирное соглашение, если до него дойдет. В частности, США не дали четких обязательств по гарантиям безопасности - в Вашингтоне только рассматривают продолжение обмена разведданными с Украиной и, возможно, помощь в сфере ПВО.

Собеседники The Atlantic отметили, что Трампа не удовлетворяют требования Зеленского и Европы для мира. По его мнению, Украина и европейские страны должны смириться с потерей Украиной части территорий. При этом американский лидер не хочет увеличивать вовлеченность США, опасаясь, что оттолкнет радикальных республиканцев.

"Он просто хочет, чтобы все закончилось. Ему почти все равно как", - рассказал журналистам неназванный высокопоставленный чиновник.

Требования Украины и Европы

Напомним, 13 августа после телефонного разговора с европейскими партнерами и президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были согласованы 5 принципов по завершению войны.

В частности, речь о том, что для завершения войны должно быть прекращение огня и надежные гарантии безопасности для Украины.

Также согласованные принципы предусматривают, что Россия не должна иметь права вето на вступление Украины в Евросоюз или НАТО.

В свою очередь Россия требует, чтобы Украина полностью вывела своих солдат из Донецкой и Луганской областей. Взамен Москва обещает якобы прекратить дальнейший захват территорий.

