Хоче миру за будь-яку ціну. Трамп незадоволений вимогами Зеленського та Європи, - ЗМІ

Президента США Дональда Трампа не влаштовують вимоги президента України Володимира Зеленського та Європи для завершення війни. Він хоче миру на будь-яких умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic .

Неназвані високопоставлений чиновник і колишній чиновник розповіли виданню, що останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.

При цьому поки що незрозуміло, який вигляд може мати мирна угода, якщо до неї дійде. Зокрема, США не дали чітких зобов'язань щодо гарантій безпеки - у Вашингтоні тільки розглядають продовження обміну розвідданими з Україною і, можливо, допомогу у сфері ППО.

Співрозмовники The Atlantic зазначили, що Трампа не задовольняють вимоги Зеленського та Європи для миру. На його думку, Україна і європейські країни повинні змиритися з втратою Україною частини територій. При цьому американський лідер не хоче збільшувати залученість США, побоюючись, що відштовхне радикальних республіканців.

"Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як", - розповів журналістам неназваний високопоставлений чиновник.