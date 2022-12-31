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В Хмельницком оккупанты попали в военный объект и АЗС: информация о пострадавших

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 20:24
В Хмельницком оккупанты попали в военный объект и АЗС: информация о пострадавших Фото: В Хмельницком оккупанты попали в военный объект и АЗС: информация о пострадавших (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские войска нанесли ракетный удар по территории Хмельницкого в субботу, 31 декабря. В частности, зафиксировано попадание в военный объект и автозаправочную станцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гималия.

По его данным, во время массовой ракетной атаки по территории Украины россиянам удалось попасть в военный объект в городе Хмельницком.

“Повреждена техника. Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов, складские помещения", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате очередных обстрелов повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим.

"В настоящее время госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей - 19 лет, девушка (22 года) - в тяжелом состоянии. Верим в наших медиков!" – подытожил он.

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Николаеве шесть человек получили ранения.

Также в городе былповрежден автомобиль .

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке .

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