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У Хмельницькому окупанти влучили у військовий об'єкт та АЗС: інформація про постраждалих

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Україна, Субота 31 грудня 2022 20:24
У Хмельницькому окупанти влучили у військовий об'єкт та АЗС: інформація про постраждалих Фото: У Хмельницьку окупанти влучили у військовий об'єкт та АЗС: інформація про постраждалих (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російські війська завдали ракетного удару по території Хмельницького в суботу, 31 грудня. Зокрема зафіксовано попадання у військовий об’єкт та автозаправну станцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гімалія.

За його даними, під час масової ракетної атаки по території України росіянам вдалось влучити у військовий обєкт в місті Хмельницькому.

“Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення", - сказано в повідомленні.

Відомо, що в результаті чергових обстрілів пошкоджень критичної інфраструктури немає, проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.

"Наразі госпіталізовано 8 цивільних осіб, наймолодшій постраждалій - 19 років, дівчина (22 роки) - у важкому стані. Віримо в наших медиків!" - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні в наслідок російського обстрілу в Миколаєві шестеро людей зазнали поранень.

Також у місті було пошкоджено автомобіль.

РБК-Україна повідомляло, що повітряну тривогу наразі оголошено по всій території України. Усі подробиці щодо ракетної атаки росіян - читайте за посиланням.

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