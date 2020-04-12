Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 12 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спалах коронавірусу охопив всі регіони України

Понад 100 тис. осіб стали жертвами пандемії коронавірусу. В усьому світі триває боротьба з поширенням інфекції. Через спалах СOVID-19 українцям до понеділка заборонили виходити на вулицю в ряді областей. Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі на 12 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

число хворих в Україні досягло 2511 осіб

з діагнозом СOVID-19 померло 73 пацієнти

в Чернівецькій, Волинській, Закарпатській областях запроваджено тотальний карантин на вихідні

перші випадки коронавірусу виявлені в Миколаївській області

вакцина від СOVID-19 може з'явитися восени

Статистика МОЗ

Упродовж минулої доби було лабораторно підтверджено 308 нових випадків інфікування коронавірусом. З початку епідемії в країні захворіло 2511 осіб, з них 79 одужали.

Кількість летальних випадків досягла 73. За день померло 4 людини. Загальний показник смертності від СOVID-19 в Україні становить 2,9%, що менше середньостатистичного по світу (2-12%).

1017 осіб з підтвердженим діагнозом було госпіталізовано. 45 пацієнтів перебувають у важкому стані на штучній вентиляції легенів.

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована в Чернівецькій області і Києві. Також стрімко зростає захворюваність в Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій областях.

За минулу добу виявлено два перші випадки зараження в Миколаївській області у громадян, які нещодавно повернулися з Польщі.

Боротьба з коронавірусом в Україні

На святкових вихідних з нагоди католицького Великодня в деяких регіонах України діє посилений карантинний режим.

Так, в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях місцевим жителям рекомендовано не залишати свої будинки з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня. У Київській області обмежили відвідування місць поховань на кладовищах - не більше, ніж по двоє людей, обов'язково в масках.

В "Борисполі" приземлився спецборт з ОАЕ з евакуйованими українцями і гуманітарною допомогою. 11 квітня з Еміратів до України повернулися 113 осіб. Також літак доставив 10 тонн засобів індивідуального захисту (рукавички, маски, комбінезони, дезінфікуючі засоби та ін.).

Уряд має намір компенсувати підприємствам виплати для зарплат, якщо на час карантину вони не будуть звільняти працівників. Така допомога по "тимчасовому безробіттю" буде виплачуватися в розмірі мінімальної заробітної плати.

Кабмін розробляє стратегію виходу з карантину. Згідно з представленими напрацюваннями, на початку травня українці можуть почати виходити на роботу. Для відновлення економіки планується створити 500 тис. додаткових робочих місць, ввести кредитну підтримку для малого і середнього бізнесу

У МОЗ повідомили про початок тестування методом ПЛР-дослідження всіх хворих на пневмонію, які знаходяться на лікуванні в медичних установах.

Крім того, з 10 квітня обов'язковий тест на коронавірус ще до появи симптомів проходять громадяни, які нещодавно повернулися з-за кордону, а також контактне коло осіб заражених СOVID-19.

Українські аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести на виявлення коронавірусної хвороби. Тест-системи також дозволено закуповувати приватним лабораторіям.

У суботу на кордоні з Угорщиною утворилися черги. Велика кількість громадян зібралася в українському пункті пропуску "Тиса" та угорському "Захонь". За повідомленням ДСНС, українці повертаються додому у зв'язку з пасхальними святами і епідеміологічною обстановкою. Для перевезення людей через кордон організовано 12 автобусів.

Ситуація з коронавірусом у світі

З початку пандемії в світі виявлено понад 1,7 млн ​​інфікованих СOVID-19. Кількість летальних випадків досягла 103 тис. США лідирує за темпами захворюваності, де захворіло більше 500 тис. осіб. На другому місці - Іспанія (161,8 тис). В Італії, Франції та Німеччині кількість заражених перевищила 100 тис.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив про уповільнення пандемії коронавіруса в Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. При цьому в ВООЗ відзначили, що незважаючи на уповільнення поширення СOVID-19, швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі".

Учені в усьому світі продовжують розробку вакцини від коронавіруса. За заявою дослідників Оксфордського університету, ліки можуть з'явитися вже у вересні. Протягом наступних двох тижнів пройдуть випробування препарату на людях.

Показник смертності в США досяг найвищого значення за весь час епідемії. 2018 осіб померло від коронавіруса за минулу добу. Загальна кількість жертв зросла до 18 777. Американський президент Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій відносно тих країн, які відкладають евакуацію своїх громадян із США.

В Іспанії зменшується число летальних випадків. За минулий день померло 510 пацієнтів, що є найнижчим показником з 23 березня. Смертність від коронавіруса знижується третій день поспіль. Загальна кількість хворих становить 161 852 осіб.

У Туреччині на дві доби ввели комендантську годину. Для запобігання поширенню хвороби жителям 31 провінції, в т.ч. столиці Анкари і найбільшого міста Стамбула, заборонили виходити на вулицю до 00:00 13 квітня. Кількість летальних випадків в Туреччині вже перевищила 1 тис.

В Італії карантин продовжили до 3 травня. В указі уряду зберігається заборона на вихід з дому і всі введені раніше обмеження. Італійський прем'єр-міністр заявив, що це важке, але необхідне рішення, за яке він готовий взяти на себе політичні зобов'язання.

У Південній Кореї мають намір посилити покарання для порушників карантину. У планах влади зобов'язати громадян носити спеціальні браслети для відстежування місцеположення. Дані заходи пов'язані з випадками недотримання режиму самоізоляції. Всього в країні виявлено 10,4 тис. випадків коронавіруса, 11 осіб померло.

Смертність від СOVID-19 у Великобританії досягла піку. За останню добу померло найбільше число людей з початку пандемії в країні (980 осіб). Загальна кількість летальних випадків зросла до 8 958. У той же час, хворого прем'єр-міністра вже перевели до звичайної палати з реанімації. Однак до своїх обов'язків Борис Джонсон повернеться тільки через місяць.

У Білорусі зростає захворюваність серед персоналу медичних установ. Коронавірусом заразилося понад 300 медпрацівників. Загалом по країні зафіксовано 2 226 випадків СOVID-19, з них 23 - летальні.