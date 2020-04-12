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В Ірпені коронавірус виявили ще у 3 хворих

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 15:56
В Ірпені коронавірус виявили ще у 3 хворих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі очікують на результати тестів ще 17 пацієнтів

У Київській області зросла кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

За словами Маркушина, сьогодні в Ірпені коронавірус лабораторно підтвердили ще у трьох пацієнтів. Всього на території Ірпінської міської ради виявлено 15 випадків захворювання на коронавірус.

"Всього маємо 127 підозр, з яких 15 підтверджених (8 Ірпінь, 4 Коцюбинське, 2 Ворзель та 1 Гостомель). У 95 пацієнтів не виявлено хвороби, ПЛР-аналіз негативний. Чекаємо результатів аналізів 17 пацієнтів", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві за минулу добу зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус. Наразі у столиці лабораторно підтверджено 416 випадків коронавірусної інфекції. Найбільше випадків зареєстровано у Печерському районі.

Також РБК-Україна писало, що кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні виросла до 2777. За добу на території країни було зафіксовано 266 нових випадків. Померли від коронавірусу вже 83 пацієнти.

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