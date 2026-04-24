Война в Украине

В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники

17:48 24.04.2026 Пт
2 мин
Полиция Хмельницкого задержала стрелка, который напугал жителей многоэтажки
aimg Сергей Козачук aimg Юлия Акимова
Фото: полиция задержала мужчину за стрельбу в Хмельницком (facebook.com/zaporizhiapolice)

В Хмельницком на улице Шухевича задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди двора жилого дома. По предварительным данным, огонь открыли из стартового пистолета, пострадавших нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис и информированный источник.

Читайте также: Глава Нацполиции назвал одну из версий теракта в Киеве

Детали инцидента

Сообщение о звуках выстрелов поступило в милицию сегодня около 16:00.

На место происшествия немедленно направили наряды полиции, которые задержали правонарушителя.

"Возле дома мужчина совершил выстрелы во дворе. На место направили наряды полиции, которые задержали этого человека. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, он стрелял из стартового пистолета. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила Гирдвилис.

По данным источников, задержанным оказался военнослужащий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и мотивы его поступка.

Случаи стрельбы в Украине

Напомним, в течение последней недели в Украине зафиксировано несколько резонансных инцидентов с применением оружия.

В частности, 19 апреля в Чернигове возле гостиничного комплекса "Градецкий" произошел похожий случай: полиция задержала мужчину, который имел при себе стартовый пистолет.

Тогда инцидент обошелся без пострадавших, а оружие изъяли для экспертизы.

Значительно более трагическое событие произошло 18 апреля в Киеве. Там уроженец Москвы поджег квартиру, после чего с оружием ворвался в супермаркет, где открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли и получили ранения несколько человек, а самого нападавшего ликвидировали во время штурма.

Позже стало известно, что правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно действий патрульных, которые находились на месте происшествия в столице. Следствие изучает причины, почему гражданские остались без надлежащей защиты во время первых выстрелов.

