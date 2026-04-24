В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники

Детали инцидента

Сообщение о звуках выстрелов поступило в милицию сегодня около 16:00.

На место происшествия немедленно направили наряды полиции, которые задержали правонарушителя.

"Возле дома мужчина совершил выстрелы во дворе. На место направили наряды полиции, которые задержали этого человека. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, он стрелял из стартового пистолета. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила Гирдвилис.

По данным источников, задержанным оказался военнослужащий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и мотивы его поступка.