В Хмельницком военный устроил стрельбу возле многоэтажки, - источники

В Хмельницком на улице Шухевича задержали мужчину, который устроил стрельбу посреди двора жилого дома. По предварительным данным, огонь открыли из стартового пистолета, пострадавших нет.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис и информированный источник.
Сообщение о звуках выстрелов поступило в милицию сегодня около 16:00.
На место происшествия немедленно направили наряды полиции, которые задержали правонарушителя.
"Возле дома мужчина совершил выстрелы во дворе. На место направили наряды полиции, которые задержали этого человека. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, он стрелял из стартового пистолета. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила Гирдвилис.
По данным источников, задержанным оказался военнослужащий. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и мотивы его поступка.
Напомним, в течение последней недели в Украине зафиксировано несколько резонансных инцидентов с применением оружия.
В частности, 19 апреля в Чернигове возле гостиничного комплекса "Градецкий" произошел похожий случай: полиция задержала мужчину, который имел при себе стартовый пистолет.
Тогда инцидент обошелся без пострадавших, а оружие изъяли для экспертизы.
Значительно более трагическое событие произошло 18 апреля в Киеве. Там уроженец Москвы поджег квартиру, после чего с оружием ворвался в супермаркет, где открыл огонь по людям. В результате стрельбы погибли и получили ранения несколько человек, а самого нападавшего ликвидировали во время штурма.
Позже стало известно, что правоохранительные органы открыли уголовное производство относительно действий патрульных, которые находились на месте происшествия в столице. Следствие изучает причины, почему гражданские остались без надлежащей защиты во время первых выстрелов.