У Хмельницькому військовий вчинив стрілянину біля багатоповерхівки, - джерела

Деталі інциденту

Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців сьогодні близько 16:00.

На місце події негайно направили наряди поліції, які затримали правопорушника.

"Біля будинку чоловік здійснив постріли у дворі. На місце направили наряди поліції, які затримали цього чоловіка. Інформація про потерпілих не надходила. Попередньо, він стріляв зі стартового пістолета. На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила Гірдвіліс.

За даними джерел, затриманим виявився військовослужбовець. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та мотиви його вчинку.