Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні

У Хмельницькому військовий вчинив стрілянину біля багатоповерхівки, - джерела

17:48 24.04.2026 Пт
2 хв
Поліція Хмельницького затримала стрільця, який налякав мешканців багатоповерхівки
aimg Сергій Козачук aimg Юлія Акимова
Фото: поліція затримала чоловіка за стрілянину в Хмельницькому (facebook.com/zaporizhiapolice)

У Хмельницькому на вулиці Шухевича затримали чоловіка, який влаштував стрілянину посеред двору житлового будинку. За попередніми даними, вогонь відкрили зі стартового пістолета, постраждалих немає.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс та поінформоване джерело.

Деталі інциденту

Повідомлення про звуки пострілів надійшло до правоохоронців сьогодні близько 16:00.

На місце події негайно направили наряди поліції, які затримали правопорушника.

"Біля будинку чоловік здійснив постріли у дворі. На місце направили наряди поліції, які затримали цього чоловіка. Інформація про потерпілих не надходила. Попередньо, він стріляв зі стартового пістолета. На місці працює слідчо-оперативна група", - повідомила Гірдвіліс.

За даними джерел, затриманим виявився військовослужбовець. Наразі поліція з'ясовує всі обставини та мотиви його вчинку.

Випадки стрілянини в Україні

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні зафіксовано кілька резонансних інцидентів із застосуванням зброї.

Зокрема, 19 квітня у Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" стався схожий випадок: поліція затримала чоловіка, який мав при собі стартовий пістолет.

Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, а зброю вилучили для експертизи.

Значно трагічніша подія сталася 18 квітня у Києві. Там уродженець Москви підпалив квартиру, після чого зі зброєю увірвався до супермаркету, де відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули та отримали поранення кілька осіб, а самого нападника ліквідували під час штурму.

Пізніше стало відомо, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо дій патрульних, які перебували на місці події в столиці. Слідство вивчає причини, чому цивільні залишилися без належного захисту під час перших пострілів.

