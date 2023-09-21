В Хмельницком раздались взрывы

Отмечается, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги в районе 06:00. Пока причина взрывов неизвестна.

Ночная атака 21 сентября

Ночью 21 сентября россияне снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс, и наконец зашли на Киев из Житомирской области.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В столице, а также Черкасской области сообщалось о работе ПВО.

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