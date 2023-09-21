RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницком раздались взрывы

Фото: в Хмельницком раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 21 сентября, в Хмельницком раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги в районе 06:00. Пока причина взрывов неизвестна.

Ночная атака 21 сентября

Ночью 21 сентября россияне снова атаковали территорию Украины крылатыми ракетами из самолетов Ту-95МС. Они несколько раз меняли курс, и наконец зашли на Киев из Житомирской области.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В столице, а также Черкасской области сообщалось о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийВойна России против УкраиныВзрыв