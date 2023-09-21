UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькому пролунали вибухи

Фото: в Хмельницькому пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 21 вересня, в Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначаєтсья, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги в районі 06:00. Поки що причина вибухів невідома. 

Нічна атака 21 вересня

Вночі 21 вересня росіяни знову атакували територію України крилатими ракетами з літаків Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс, і врешті-решт зайшли на Київ з Житомирської області. 

Повітряна тривога була оголошена по всій території України. В столиці, а також в Черкаській області повідомлялось про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийВійна Росії проти УкраїниВибух