У Хмельницькому пролунали вибухи

Зазначаєтсья, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги в районі 06:00. Поки що причина вибухів невідома.

Нічна атака 21 вересня

Вночі 21 вересня росіяни знову атакували територію України крилатими ракетами з літаків Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс, і врешті-решт зайшли на Київ з Житомирської області.

Повітряна тривога була оголошена по всій території України. В столиці, а також в Черкаській області повідомлялось про роботу ППО.

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