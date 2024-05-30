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В Хмельницкой области снова раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы на фоне воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области в очередной раз этой ночью, 30 мая, были слышны взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Взрывы в регионе раздались около четырех часов ночи.

Отметим, перед тем о взрывах сообщали жители Хмельницкой области в местных пабликах и в чатах уже дважды - примерно около четырех и половины третьего ночи.

Также в сети писали о работе ПВО в регионе и говорили о взрывах, в частности, в районе Староконстантинова.

Обновлено в 04:35

Как сообщили в Воздушных силах, крылатые ракеты, запущенные по Украине россиянами по стратегической авиации, летели в направлении Хмельницкой области, в частности, в сторону Староконстантинова.

В сети сообщили о новых взрывах в этой области.

Что предшествовало

Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в сторону области.

В настоящее время в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска российскими оккупантами ракет по стране из стратегических бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая прозвучали взрывы в Днепре и пригороде, в Харькове и районе, а также в Хмельницкой области. Известно, что в результате российского ракетного обстрела в Харькове пострадали четыре человека, под удар попал объект критической инфраструктуры, были пожары в облцентре и в районе.

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