Атака "Шахедов": в Днепре были слышны взрывы

В районе города Днепр прогремели взрывы в ночь на 30 мая. В области объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе для очередной атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Дніпро ".

Взрывы в Днепре были слышны после полуночи. Кроме того, отмечается, что примерно за десять минут до них прогремели взрывы и в пригороде Днепра.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали жителей города о фиксации вражеских ударных беспилотников над населенным пунктом, и призвали жителей Днепра не покидать укрытия.

Добавим, что российские захватчики запускали в сторону Днепра несколько групп "Шахедов".

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что поздно вечером 29 мая в Воздушных силах сообщили о фиксации "Шахедов", запустивших войска РФ по Украине. Тревога первоначально была объявлена ​​на юге страны.

Позже стало известно о нескольких группах ударных беспилотников, и воздушная тревога распространилась на большую часть территории Украины. Также сообщалось о работе ПВО в некоторых регионах.