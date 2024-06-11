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В Хмельницкой области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК

Фото: в Хмельницкой области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК (Хмельницкий ОТЦК и СП)
Автор: Татьяна Степанова

В населенном пункте Книжковка Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Хмельницкого областного ТЦК и СП.

"При проверке документов гражданин 1984 года рождения получил нож и совершил нападение на военнослужащего которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и был вызван наряд полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ТЦК, по прибытию нарядов полиции и досмотра вещей у нарушителя было обнаружено запрещенное вещество и шокер.

Правоохранители задержали нарушителя за совершение преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 125 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

На место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в военный госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни военного нет.

"Военнослужащие ТЦК, участвующие или организующие оповещения военнообязанных, в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности - будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнули в ТЦК.

Там добавили, что личный состав ТЦК, включая их роты охраны, укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

Другие инциденты с работниками ТЦК

Напомним, вчера в сети появилось видео, на котором работники военкомата принудительно задержали мужчину в Одессе. В областном ТЦК отреагировали на инцидент.

Также в сети распространили видео конфликт между работниками военкомата и несколькими гражданами в городе Мерефа Харьковской области. В территориальном центре комплектования была назначена служебная проверка.

А сегодня в Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.

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