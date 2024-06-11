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У Хмельницькій області чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК

Фото: у Хмельницькій області чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК (Хмельницький ОТЦК та СП)
Автор: Тетяна Степанова

У населеному пункті Книжківка Хмельницької області чоловік з ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Його затримали, тривають слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Хмельницького обласного ТЦК та СП.

"Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини. Надалі групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли у ТЦК, по прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер.

Правоохоронці затримали порушника за вчинення злочину, відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України. Тривають слідчі дії.

На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги, військовослужбовця доставлено до військового шпиталю міста Хмельницький для надання фахової медичної допомоги. Загрози життю військового немає.

"Військовослужбовці ТЦК, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності - матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголосили в ТЦК.

Там додали, що особовий склад ТЦК, включно з їх ротами охорони, укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Інші інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, вчора у мережі з'явилося відео, на якому працівники військкомату примусово затримали чоловіка в Одесі. В обласному ТЦК відреагували на інцидент.

Також у мережі поширили відео конфлікту між працівниками військкомату та декількома громадянами у місті Мерефа Харківської області. У територіальному центрі комплектування призначили службову перевірку.

А сьогодні в Одесі співробітники одного із військкоматів кілька годин утримували медиків. На цьому тлі під будівлею ТЦК почалися протести.

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Хмельницька областьТЦКМобілізація в Україні