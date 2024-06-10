В Одессе сотрудники военкомата принудительно задержали мужчину: в ТЦК отреагировали
В сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата принудительно задержали мужчину в Одессе для доставки в ТЦК. В областном территориальном центре комплектования отреагировали на инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесского областного ТЦК и СП.
"Во время мобилизационных мероприятий группа оповещения остановила гражданина для проверки документов, подтверждающих личность или военно-учетных документов, таких как паспорт гражданина Украины или военный билет. Это стандартная процедура во время мобилизации, предусмотренная законом", - сообщили в ТЦК.
В военкомате рассказали, что гражданин отреагировал на законное требование очень агрессивно: он отказался предъявить документы, использовал нецензурную лексику и пытался скрыться с места. В связи с этим, чтобы предотвратить его побег до прибытия полиции, представители ТЦК приняли меры по его задержанию.
После предъявления гражданином документов инцидент был урегулирован: ему выдана повестка под личную подпись.
"Несмотря на попытки в сети представить этот инцидент как нарушение со стороны ТЦК, ситуация была решена в соответствии с законом. Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться провокационным заголовкам в интернете, сохранять критическое мышление и пользоваться только официальными источниками информации", - подчеркнули в ТЦК.
Остальные инциденты с работниками ТЦК
Напомним, недавно в Киеве вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов произошла драка между гражданскими и военнослужащими. В столичном территориальном центре комплектования было начато служебное расследование.
На днях в Херсоне женщина напала на полицейского и укусила его . Правоохранитель вместе с ТЦК хотел проверить документы ее сына.
А во Львовской области работники местного территориального центра комплектования на автомобиле догоняли мужчину, который убегал от них на велосипеде. В результате произошло незначительное ДТП.
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