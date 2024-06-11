В Одессе под военкоматом произошел конфликт из-за задержания медиков. В ТЦК отреагировали
В Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.
Скандал под зданием военкомата
Как пишет "Думская", в ТЦК Киевского района Одессы на вызов прибыла бригада медиков "скорой". Их заперли внутри здания сотрудники ТЦК и удерживали несколько часов.
Затем к ТЦК съехались другие медики с включенными сиренами и устроили там акцию протеста. Между ними и военнослужащими из военкомата произошло несколько столкновений.
Спустя несколько часов протестов медиков, которых задержали в ТЦК, все же выпустили.
В "Думской" напомнили, что в Одессе бронь от мобилизации для сотрудников "скорой" не предусмотрена.
Реакция ТЦК
В ТЦК заявили, что в сети активно распространяют информацию о нарушении общественного порядка на территории Киевского районного ТЦК и СП.
"Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий", - уточнили в военкомате.
Там также призвали удерживаться от распространения дезинформации.
Скандалы с ТЦК
Напомним, вчера, 10 июня, в Одессе также произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В сети распространили видео, как они задерживают мужчину и принудительно садят его в авто.
В ТЦК объяснили это тем, что мужчину задержали, чтобы не допустить его побега до прибытия полиции.
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