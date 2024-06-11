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В Одессе под военкоматом произошел конфликт из-за задержания медиков. В ТЦК отреагировали

Одесса, Вторник 11 июня 2024 17:28
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В Одессе под военкоматом произошел конфликт из-за задержания медиков. В ТЦК отреагировали Иллюстративное фото: медиков "скорой" задержали в одном из ТЦК Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Скандал под зданием военкомата

Как пишет "Думская", в ТЦК Киевского района Одессы на вызов прибыла бригада медиков "скорой". Их заперли внутри здания сотрудники ТЦК и удерживали несколько часов.

Затем к ТЦК съехались другие медики с включенными сиренами и устроили там акцию протеста. Между ними и военнослужащими из военкомата произошло несколько столкновений.

Спустя несколько часов протестов медиков, которых задержали в ТЦК, все же выпустили.

В "Думской" напомнили, что в Одессе бронь от мобилизации для сотрудников "скорой" не предусмотрена.

Реакция ТЦК

В ТЦК заявили, что в сети активно распространяют информацию о нарушении общественного порядка на территории Киевского районного ТЦК и СП.

"Сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий", - уточнили в военкомате.

Там также призвали удерживаться от распространения дезинформации.

Скандалы с ТЦК

Напомним, вчера, 10 июня, в Одессе также произошел скандал с сотрудниками ТЦК. В сети распространили видео, как они задерживают мужчину и принудительно садят его в авто.

В ТЦК объяснили это тем, что мужчину задержали, чтобы не допустить его побега до прибытия полиции.

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