В Харьковской области произошла драка между гражданскими и военными: в ТЦК отреагировали

В сети распространяется видео конфликта между сотрудниками военкомата и несколькими гражданами в городе Мерефа Харьковской области. В территориальном центре комплектования назначили служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского областного ТЦК и СП.

"Инцидент произошел сегодня, 10 июня, во время оповещения граждан в городе Мерефа Харьковской области. Военнослужащие предложили гражданину предъявить военно-учетные документы, получили отказ в грубой форме и предложили дождаться сотрудников Национальной полиции для дальнейшего уяснения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ТЦК, после этого подошли еще несколько граждан, возможно, родственники гражданина, который отказался называться и предоставлять какие-либо документы. Они набросились с агрессивной бранью на военнослужащих, оскорбляли их достоинство и нанесли несколько ударов, в том числе применяя предмет, похожий на палку. Один из военнослужащих получил повреждение.

По факту нанесения телесных повреждений военнослужащему при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное производство.

"Предварительно установлено, что военнослужащие, на которых было совершено нападение, пытались сначала избежать конфликта, а затем были вынуждены защищаться. Именно эта часть конфликта зафиксирована на обнародованных видео. Фрагменты видео по ситуации, указанной выше, отсутствуют", - отметили в ТЦК.

По факту этого инцидента назначена служебная проверка и начато досудебное расследование органами Нацполиции.

"Командование оказывает полное содействие работе правоохранительных органов. До завершения следственных действий и соответствующих судебных решений настоятельно просим общественность и представителей СМИ избегать преждевременных оценок и комментариев", - добавили в военкомате.