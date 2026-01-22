Облачность, снег и порывистый ветер: где в Украине погода завтра ухудшится

Где в Украине завтра может быть снег

Эксперт рассказала, что сейчас над Украиной происходит "борьба" между "старым" антициклоном и "молодой оживленной" циклонической системой на юго-западе.

Кроме того, Диденко обнародовала соответствующую прогностическую карту, на которой антициклон "к северо-востоку от нас" обозначен буквой "H" (то есть речь идет о высоком давлении).

"Старый" антициклон и "молодая" циклоническая система (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Облачность, влажность и даже более высокая местами температура воздуха уже явно подпирают, однако антициклон никак не хочет понять, что всему свое время и придется все равно уступать метеорологическому прогрессу и реальным надеждам на тепло", - поделилась метеоролог.

По ее словам, пока что такое противостояние будет ощутимо из-за:

увеличения облачности;

увеличения осадков;

усиления ветра.

Следовательно, в течение 23 января, снег и мокрый снег ожидаются:

на западе;

в южной части Украины;

местами (слабый) - на севере и в центре.

"На востоке, северо-востоке - без осадков", - добавила синоптик.

Где в пятницу будет теплее всего

Согласно информации Диденко, ветер в Украине завтра будет преимущественно юго-восточный, умеренный. Временами - порывистый.

Температура воздуха ночью опустится:

в среднем по Украине - до 6-12 градусов мороза;

на севере - до 14 градусов ниже нуля.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от 2 до 7 градусов мороза.

При этом теплее всего будет в южной части Украины - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. В Крыму - до +5 градусов по Цельсию.

Чего ждать от погоды в Киеве

Погода в Киеве в течение пятницы, 23 января, будет облачной.

"Есть вероятность небольшого снега", - добавила Диденко.

Ветер тем временем ожидается:

юго-восточный;

порывистый;

некомфортный.

"Пару дней побудет холодно, в пределах -5-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - рассказала синоптик.

В завершение она отметила, что антициклон еще пару дней "будет надувать щеки, провозглашать пылкие речи, сыпать морозом". Однако уже с понедельника в Украину вернется "типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая".

"Потепление будет", - подчеркнула специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)