Трамп назначит министром внутренней безопасности бывшего бойца ММА

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце марта новым главой Министерства внутренней безопасности станет сенатор-республиканец и бывший боец ММА Маркуэйн Маллин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и официальные публикации чиновников и журналистов.

Что сказали Трамп и спикер Белого дома

Глава Белого дома анонсировал, что Маркуэйн Маллин заменит на этом посту Кристи Ноем. В соцсетях он написал, что "рад объявить о том, что уважаемый сенатор США от штата Оклахома... станет министром внутренней безопасности США с 31 марта 2026 года".

"Нынешний министр Кристи Ноэм, которая хорошо нам служила и добилась многочисленных и впечатляющих результатов (особенно на границе), будет назначена специальным посланником по "Щиту Америк", нашей новой инициативы по безопасности в Западном полушарии", - написал Трамп.

Он добавил, что Маркуэйн проработав 10 лет в Палате представителей США и 3 года в Сенате, проделал огромную работу, представляя штат Оклахома, где Трамп одержал победу во всех 77 из 77 округов - в 2016, 2020 и 2024 годах.

Также лидер США подчеркнул, что Маркуэйн, который является бывшим профессиональным борцом смешанных единоборств ММА, "хорошо ладит с людьми и обладает мудростью и мужеством, необходимыми для продвижения "Америка прежде всего".

"Маркуэйн будет неустанно работать, чтобы обеспечить безопасность наших границ, остановить мигрантов-преступников, убийц и других преступников от незаконного въезда в нашу страну, положить конец бедствию незаконных наркотиков и сделать Америку снова безопасной", - добавил Трамп.

Отметим, что Это первый случай увольнения министра кабинета министров за время второго срока Трампа.

Позже спикер Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила ту же информацию, выразив от Трампа благодарность Ноэм за ее работу, добавив, что тот надеется, что она продолжит работу в новой роли спецпосланника по защите Америк.

Также она отметила, что Белый дом будет работать с Сенатом для скорейшего утверждения кандидатуры Маллина на должность министра внутренней безопасности.

Почему убрали Ноэм и как отреагировал Маллин

Новость о том, что Маллин займет место Ноэм появилась после того, как несколько источников сказали ABC, что Трамп звонил республиканцам и своим главным союзникам, спрашивая, следует ли ему уволить ее.

По словам источников, Трамп выразил глубокое разочарование показаниями Ноэм во время слушаний в Судебном комитете Сената во вторник.

В частности, президента расстроил один конкретной момент, когда сенатор-республиканец Джон Кеннеди задал Ноэм вопрос о рекламной кампании стоимостью 220 млн долларов, которая финансируется налогоплательщиками. Чиновница неоднократно говорила, что Трамп знал о кампании и одобрил ее.

При этом чиновник администрации Трампа сказал ABC, что президент не давал согласия на рекламную кампанию.

Источники добавили, что слушания во вторник стали лишь последними в череде инцидентов, вызвавших обеспокоенность среди чиновников администрации Трампа и некоторых республиканцев в Капитолии.

Тем временем Маркуэйн Маллин заявил журналистам, что не ожидал звонка. Также он добавил, что еще не говорил с Ноэм, но назвал ее "подругой".